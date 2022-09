Immer wieder locken angebliche Investmentunternehmen am Telefon oder im Internet mit horrenden Gewinnabwürfen und hohen Renditen. Dass diese Versprechen allerdings selten der Wahrheit entsprechen, zeigen zwei Fälle, die der Polizei Germersheim in den letzten Tagen bekannt wurden. Im ersten Fall überwies ein 65-Jähriger bereits ab Mai mehr als 23.000 Euro an eine Investmentfirma in Wien. Die angeblichen Gewinne blieben bisher aus. Im zweiten Fall investierte ein 44-Jähriger seit August insgesamt 140.000 Euro bei einem Online-Tradingportal. Erst im Nachhinein stellte sich heraus, dass es sich dabei um eine Betrugsmasche handelt. „Seien Sie vorsichtig vor derartigen Gewinnversprechen und überprüfen Sie stets die Seriosität der Anbieter!“, appelliert die Polizei.