Die Polizei warnt vor angeblichen Dachdeckern, die in Neupotz und Umgebung unterwegs sind. Die Masche der Betrüger ist dabei immer die gleich: Sie haben auf dem Dach ihrer Opfer einen vermeintlichen Schaden entdeckt, den sie sofort reparieren wollen. Diese sogenannten Dachhaie drängen sich ihren Opfern geradezu auf, versprechen eine kostengünstige „Reparatur“ und verlangen am Ende einen völlig überzogenen Lohn für ihre „Dienstleistung“. Am Mittwoch boten solche Dachhaie in der Straße Oberdorf in Neupotz einem 72-Jährigen an, die Regenrinne des Hauses zu sanieren. Mit dem Einverständnis des Hausbesitzers tauschten die vorgeblichen Handwerker die Dachrinne und verlangten dafür 6500 Euro. Glücklicherweise hatte das Opfer laut Polizei diese hohe Summe nicht zuhause, weshalb er mit den Tätern zu einer Bank fuhr. Dort reagierte die Bankangestellte vorbildlich und kontaktierte die Polizei. Die Täter flüchteten. Zurück blieb eine beschädigte Dachrinne. Wer unerwartet „Besuch“ von derartigen Handwerkern erhält, informieren sollte sofort die Polizei. Unter der Notrufnummer 110 ist dies rund um die Uhr erreichbar. Die Polizeiinspektion Germersheim hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen.