Die Polizeidirektion Landau hat gewarnt, dass es aktuell im gesamten Bereich Wörth zu vermehrten Betrugsanrufen bei älteren Menschen kommt. Bei diesen Anrufen geben sich die Betrüger als falsche Polizeibeamte aus. Oft berichten die Anrufer von vermeintlich schweren Verkehrsunfällen, an denen Angehörige angeblich beteiligt sind. Anschließend fordern sie „Kautionsgelder“. Die Polizei rät eindringlich, am Telefon keine persönlichen oder finanziellen Informationen preiszugeben und fremden Personen kein Geld zu übergeben. Die Polizei gibt folgende Ratschläge: Geben Sie keine Auskunft über persönliche Daten. Öffnen Sie keine Türen für unbekannte Personen ohne Vertrauensperson. Übergeben oder überweisen Sie kein Geld an Fremde. Betroffene sollen sich an das örtliche Polizeirevier wenden und die Vorfälle melden. Die Polizeidirektion Landau ist unter 06341-2870 erreichbar. Polizei Wörth unter 07271-92210.