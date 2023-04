In der Verbandsgemeinde Jockgrim rufen derzeit vermehrt Betrüger bei älteren Menschen an. Laut Polizeibericht geben sich die Anrufer als Polizisten aus, sind aber keine. Deshalb folgende Ratschläge der echten Beamten: Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten. Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, Nachbarn etwa oder nahe Verwandte. Übergeben Sie unbekannten Personen kein Geld oder Wertsachen. Wenden Sie sich an das örtliche Polizeirevier. Erzählen Sie der Polizei von den Anrufen. Die Polizeidirektion Landau ist erreichbar unter der Telefonnummer 06341 287-0.