Bislang unbekannte Tatverdächtige haben bei einem Einbruch in einen Einkaufsmarkt im Bereich der Germersheimer Straße Zigaretten in noch unbekannter Höhe gestohlen. Am Sonntagmorgen gegen 5 Uhr hatten die Täter die Eingangstür aufgehebelt und waren hierdurch in die Räume gelangt. Im Anschluss entfernten sich die unbekannten Täter mit einem dunklen Fahrzeug, näheres nicht bekannt. Eine Suche mit mehreren Streifenwagen in der näheren Umgebung verlief erfolglos. Hinweise zur Tat nimmt die Polizeiinspektion Germersheim telefonisch unter 07274 9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.