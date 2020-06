In der Nacht auf Mittwoch brannte gegen 2.15 Uhr in der Dorschbergstraße in Wörth ein geparktes Auto. Der Wagen brannte vollständig aus, wodurch ein Gesamtschaden von etwa 4000 Euro entstand. Verletzt wurde niemand. Zur Ermittlung der Brandursache hat die Staatsanwaltschaft Landau einen Sachverständigen beauftragt. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Landau unter 06341-2870 oder kilandau@polizei.rlp.de entgegen.