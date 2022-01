Leichte Verletzungen und ein geschätzter Sachschaden von insgesamt 14.500 Euro waren das Resultat eines Verkehrsunfalls am Donnerstagnachmittag auf der Südtangente, Höhe „Bulacher Kreuz“. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 62-jähriger Ford-Fahrer auf der Südtangente in Richtung Pfalz. Hinter dem Ford war ein Opel unterwegs, gefolgt von einem Betonmischer. Verkehrsbedingt bremste der vorausfahrende 62-Jährige und spürt unmittelbar darauf zwei Anstöße von hinten ans Auto. Die 46 Jahre alte Opel-Fahrerin gab der Polizei gegenüber an, sie wäre vom Betonmischer auf den Ford geschoben worden. Durch den Verkehrsunfall wurde die 46-Jährige leicht verletzt. Ihr Opel musste abgeschleppt werden. Aufgrund der widersprüchlichen Angaben der Unfallbeteiligten werden Zeugen gebeten, sich unter der 0721 944840 bei der Verkehrspolizei Karlsruhe zu melden.