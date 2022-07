In der Zeit zwischen Sonntag, 13 Uhr, und Montag, 17 Uhr, sind unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Frankenstraße eingebrochen. Sie brachen vier Kellerabteile auf. Auch in der Karolinenstraße sowie in der Breite Straße wurden mindestens zehn Kellerabteile aufgebrochen und durchwühlt. Die Polizei sicherte mehrere Spuren und sucht Zeugen sowie weitere Betroffene: 0721 6663411.