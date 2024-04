Bereits am Freitagmorgen gegen 10 Uhr kam es auf dem Kirchenplatz in Germersheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei touchierte die Unfallverursacherin ein parkendes Fahrzeug und entfernte sich im Anschluss, obwohl sie von einer bisher unbekannten Zeugin auf den Vorfall angesprochen wurde. Bisherige Ermittlungen weisen auf eine zirka 65 bis 85 Jahre alte Frau in einem blauen Suzuki Splash als Unfallverursacherin hin. Das Kennzeichen ist nicht bekannt. Beim Unfallgegner entstand ein Schaden in Höhe von zirka 5000 Euro.

Zeugen des Vorfalls, speziell die Person, die die Unfallverursacherin auf den Unfall aufmerksam gemacht hat, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07274 9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Germersheim zu melden.