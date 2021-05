In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Speyerer Straße in Lustadt zu einem Einbruch in einen Gewerbebetrieb. Bislang unbekannte Täter drangen über die Rückseite in eine Lagerhalle ein und entwendeten mehrere hochwertige Geräte. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274 9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.