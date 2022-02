Seit Dienstag wird der in Lingenfeld wohnhafte 49-jährige Stefan Kegel vermisst. Das teilt die Polizei jetzt mit, nachdem sie am Mittwochnachmittag bereits mehrere Stunden lang auch mit einem Hubschrauber nach dem Vermissten gesucht hat. Denn das von ihm genutzte Fahrzeug wurde im Stadtgebiet von Germersheim gefunden, sein Aufenthaltsort ist jedoch unbekannt. Ob sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet, kann der Polizei zufolge nicht ausgeschlossen werden. Die bisherige Suche nach Stefan Kegel blieb bislang erfolglos. Deshalb bittet die Polizei nun um Mithilfe und veröffentlicht eine Personenbeschreibung:

Stefan Kegel ist zirka 1,83 Meter groß, von schlanker Statur, dunkler Teint, Glatze (glatt rasiert), trägt vermutlich eine hellgraue Jogginghose, schwarze Softshelljacke von Engelbert Strauss und eine schwarze Mütze.

Die Polizei fragt: Wer hat Stefan Kegel seit dem 15. Februar gesehen? Wer kann Hinweise zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort geben? Hinweise nimmt die Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341 287-0 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de, die Polizei in Germersheim unter 07274 9580 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.