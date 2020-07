Ausgebremst und beleidigt wurde ein 24 Jahre alter Pkw-Fahrer, als er am Samstagabend gegen 19 Uhr auf der Bundesstraße 427 von Winden nach Bad Bergzabern fuhr. Vor ihm befand sich ein silberner Smart fortwo mit SÜW-Kennzeichen. Kurz vor Hergersweiler bremste der vorne fahrende Smart plötzlich und ohne Grund stark ab und zeigte dem Geschädigten „den Mittelfinger“. Im weiteren Verlauf ließ er dessen Fahrzeug an sich vorbeifahren. Anschließend fuhr er ihm mehrfach sehr dicht auf. Am Ortseingang Oberhausen fuhr der Beschuldigte dann anschließend verbotswidrig links an der Verkehrsinsel vorbei und entfernte sich.