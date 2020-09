Ein Mercedes-Fahrer soll am Sonntagabend ein Kind gefährdet haben, das die Straße bei der Jet-Tankstelle überqueren wollte. Laut einem Zeugen fuhr der 20-Jährige gegen 21.45 Uhr mit zu hohem Tempo auf der die Münchener Straße in Richtung Wörthstraße. Die Polizisten konnten den Fahrer ermitteln, suchen aber Zeugen des Vorgangs. Auch wer das Kind sei, sei bisher nicht bekannt. Hinweise an die Polizei Germersheim, Telefonnummer 07274 9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.