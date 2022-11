In der Nacht zum Sonntag hat jemand bei einem Unfall die Fahrbahnverengung am Ortseingang Lingenfeld aus Richtung Schwegenheim beschädigt. Die Polizei fand eigenen Angaben zufolge etliche Fahrzeugteile, die auf das Unfallauto hinweisen. Es dürfte sich um einen Smart handeln, die Ermittlungen laufen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 07274 9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.