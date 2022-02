Einen Transporter hat die Polizei am Dienstagmorgen in der Hauptstraße in Schwegenheim aus dem Verkehr. Bei der Verkehrskontrolle hatten die Beamten festgestellt, dass das Fahrzeug in einem desolaten Zustand war, heißt es in einer Mittelung der Polizei.

Neben einer gerissenen Frontscheibe und diversen Defekten an den Beleuchtungseinrichtungen war zudem die Federung gebrochen. Aufgrund der erheblichen Mängel war das Fahrzeug nicht mehr verkehrssicher. Die Polizisten untersagten dem Fahrer die Weiterfahrt. Außerdem erwartet ihn nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.