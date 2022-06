Am Donnerstagabend ist die Polizeiinspektion Germersheim über einen Fahrradfahrer informiert worden, der auf der B9 in Richtung Ludwigshafen fuhr. Die Beamten hielten den Radfahrer kurz vor der Anschlussstelle Schwegenheim an. Ein Alkoholtest an Ort und Stelle ergab einen Wert von 1,7 Promille. Nach der Entnahme einer Blutprobe auf der Dienststelle wurde er von einem Bekannten abgeholt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.