Am Samstagmorgen haben Zeugen in Lingenfeld einen Mann gemeldet, der versucht habe, Fahrrad zu fahren und jetzt auf dem Boden krabbele. Laut Polizeibericht trafen die Beamten den 28-Jährigen an, als dieser auf dem Fahrrad fuhr. Ein Atemalkoholtest ergab 1,67 Promille, und es wurde eine geringe Menge Marihuana bei ihm gefunden. Er musste eine Blutprobe abgeben und sieht mehreren Strafverfahren entgegen.