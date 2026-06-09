Ein Lastwagenfahrer ist auf der B9 in Höhe von Neupotz Schlangenlinien gefahren. Nach Angaben der Polizei meldete ein Verkehrsteilnehmer gegen 17 Uhr einen auffälligen Lastwagen in Richtung Ludwigshafen. Der Lastwagen hielt am Parkplatz Rheinaue an, der Hinweisgeber blieb dahinter und leitete die Beamten zu dem Fahrzeug. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten bei dem 48-Jährigen einen Atemalkoholwert von 2,42 Promille fest. Der Lastwagen blieb stehen, der Fahrer bekam eine Blutprobe entnommen, die Polizei stellte seinen Führerschein sicher.