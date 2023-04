Eine alkoholisierte Autofahrerin wurde am frühen Samstagmorgen in Bruchsal von der Polizei aus dem Verkehr gezogen und musste ihren Führerschein abgeben. Gegen 1.40 Uhr gab es in der Bruchsal Innenstadt offenbar einen lautstarken Streit zwischen zwei Frauen, woraufhin ein Anwohner die Polizei verständigte. Beim Eintreffen der Beamten hatte sich eine Beteiligte bereits mit ihrem Auto entfernt. Bei der anschließenden Fahndung stoppte eine Streife die 28-Jährige mit ihrem Toyota. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 2,18 Promille. Bei näherer Betrachtung des Fahrzeugs stellten die Beamten mutmaßlich frische Unfallspuren fest. Zu den Beschädigungen konnte die junge Frau keine klaren Angaben machen. Die Suche nach einem möglichen Unfallort verlief vorerst ohne Erfolg. Im Anschluss musste die 28-Jährige auf der Dienststelle neben einer Blutprobe auch ihren Führerschein abgeben.