In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde eine 20-jährige Autofahrerin in der Hördter Straße in Bellheim kontrolliert. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit stellten die Beamten fest, dass die junge Frau unter Drogeneinfluss stand. Letztlich gab sie zu, am Wochenende Cannabis konsumiert zu haben. Ihr wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. Laut Bußgelkatalog.org können beim ersten Verstoß dieser Art eine Strafe von 500 Euro, 2 Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot drohen.