Am Samstagnachmittag kam es in Bruchsal-Heidelsheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein offenbar betrunkener Autofahrer mit einem entgegenkommenden Pkw kollidierte. Gegen 16 Uhr missachte der 42-Jährige wohl die rote Ampel der Abbiegespur an der Kreuzung der B35 und der Brettener Straße, so die Polizei. Während er mit seinem Peugeot in Richtung Ortskern fahren wollte, stieß er mit einem ihm entgegenkommenden Fiat zusammen. Nach dem Unfall versuchte der Verursacher sich zu Fuß vom Unfallort zu entfernen. Kurze Zeit später kontrollierte ihn eine Polizeistreife und stellte einen Alkoholwert von über ein Promille fest, weshalb er auf dem Polizeirevier eine Blutprobe abgeben musste. Sein Führerschein wurde bis auf weiteres einbehalten. Der Fahrer des Fiats musste mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.