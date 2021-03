Am Montag versuchte eine 30-jährige Diebin in einem Supermarkt in Bellheim auf eine besonders dreiste Art und Weise an den Geldbeutel ihres Opfers zu kommen, heißt es im Polizeibericht. Am Obstregal rempelte sie eine 53-jährige Frau an, um ihr den Geldbeutel aus deren Handtasche zu nehmen. Die Frau bemerkte jedoch sofort, dass etwas nicht stimmte und sprach die Diebin darauf an. Erstaunt ließ diese die Geldbörse fallen und versuchte aus dem Supermarkt zu flüchten. Doch sie hatte den Plan ohne die 53-jährige Kundin gemacht. Diese rannte der jungen Frau nämlich hinterher und informierte sofort den Kassierer. Zum Leid der Diebin reagierte auch dieser vorbildlich und beendete den Fluchtversuch. Die Polizei hatte dann leichtes Spiel und konnte die Diebin in Empfang nehmen. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.