Mehrere Zeugen meldeten der Polizei am Samstagmorgen ein illegales Autorennen auf der A5 bei Weingarten. Laut Verkehrspolizei bremsten die hochmotorisierten Sportwagen gegen 9.45 Uhr zwischen den Anschlussstellen Karlsruhe-Nord und Bruchsal zunächst mehrfach den Fahrzeugverkehr aus. Anschließend beschleunigten die Autofahrer und lieferten sich offenbar mit hoher Geschwindigkeit ein Straßenrennen. Mehreren Polizeistreifen gelang es schließlich die Teilnehmer des Fahrzeugrennens am Autobahnkreuz Walldorf einer Kontrolle zu unterziehen. Bei zwei Fahrern mit britischer Staatsangehörigkeit erhoben die Polizeibeamten eine Sicherheitsleistung in Höhe von je 3.000 Euro und beschlagnahmten deren Führerschein. Die beiden 30 und 32 Jahre alten Männer müssen nun mit einer Strafanzeige rechnen. Zeugen des Autorennens oder Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise der beiden Fahrer gefährdet wurden, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0721 944840 mit der Verkehrspolizei Karlsruhe in Verbindung zu setzen.