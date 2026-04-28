Die Polizei wollte in der Nacht auf Dienstag einen 17-Jährigen anhalten, weil sein Roller sehr laut war. Statt anzuhalten, fuhr der Fahrer jedoch davon. Wenig später fanden die Beamten den inzwischen defekten Roller und den 17-Jährigen. Der Grund für die Flucht war laut Polizei, dass der Roller nicht versichert war und der Jugendliche keine Fahrerlaubnis hatte. Das Fahrzeug war zudem getunt und der Fahrer stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die Polizei leitete Strafverfahren ein.