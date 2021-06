Mittels Lautsprecherdurchsagen beendete die Karlsruher Polizei in der Nacht zu Samstag den Aufenthalt von 30 Personen auf dem Dach eines Hochhauses am KIT. Laut Pressemitteilung waren die dort Anwesenden teils alkoholisiert. Im Umfeld erhielten zudem etwa 50 weitere alkoholisierte Studenten ebenfalls einen Platzverweis.

Trotz Starkregen gab es auch im weiteren Verlauf der Nacht Einsätze für die Polizei, die von „Eventklientel“ berichtet, das sich an verschiedenen Stellen in der Innenstadt versammelte. Alkoholbedingt sei die Stimmung immer aggressiver geworden, zudem gingen Flaschen zu Bruch. In einem Fall kam es zu Widerstandshandlungen gegen Polizeibeamte, es wurde niemand verletzt.

Von einer angespannten aber friedlichen Grundstimmung berichtet die Polizei von Einsätzen aus dem Schlosspark, in dem sich vor allem junge Erwachsene zum Feiern nach Einbruch der Dunkelheit versammelten. „Der Schlossgarten ist um diese Zeit bereits geschlossen“, informierte die Polizei. Fast 800 Menschen wurden durch die Einsatzkräfte aufgefordert den Park zu verlassen. Anders als am Wochenende davor wurden keine Straftaten gemeldet.

Verbal aggressiv verhielten sich 15 stark alkoholisierte Menschen, die auf dem Platz der Grundrechte gemeinsam mit anderen Feiernden tanzten. Die Polizei geht von 300 Personen aus, die eine „Art Tanzveranstaltung unter freiem Himmel“ zelebrierten. Trotz der zahlreichen Einsätze spricht die Polizei von einer positiven Bilanz.