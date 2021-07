Am Montagmorgen kontrollierte die Polizei mehrmals den Verkehr in Germersheim. Bei einer Laserkontrolle am alten Hafen wurden sieben Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Bei der anschließenden Laserkontrolle in der Mozartstraße waren zehn Autofahrer zu schnell, heißt es im Polizeibericht. Es folgte eine Schwerverkehrkontrolle in der Hamburger Straße: Zwei Brummi-Fahrer waren nicht angeschnallt und einer telefonierte während der Fahrt mit einem Mobiltelefon.