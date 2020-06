Ein angebrannter Kuchen löste am Mittwochmorgen gegen 9 Uhr einen Polizeieinsatz in Germersheim aus. Eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Zeughausstraße hatte Brandgeruch im Hausflur bemerkt und die Polizei verständigt. Die 29-jährige Inhaberin der Wohnung, aus der der Geruch kam, gab sofort Entwarnung: Ihr Kuchen sei zu lang im Backofen gewesen und angebrannt.