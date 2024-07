Die Polizei hat am Freitagnachmittag vor dem EM-Spiel am Karlsruher Hauptbahnhof einen Zug mit etwa 700 Fans der deutschen Nationalmannschaft geräumt. Der Zug, der in Richtung Stuttgart fahren sollte, sei wegen eines technischen Defekts nicht mehr fahrbereit gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Weil die Fans laut Polizei die Bahn nicht von sich aus verlassen wollten, wurde der Zug geräumt. Der Einsatz sei zügig verlaufen. Es sei zu keinen weiteren Störungen oder sonstigen Auswirkungen auf den Bahnverkehr gekommen. Auch im übrigen Zuständigkeitsbereich der verlief das Viertelfinalspiel laut Polizeimitteilung weitestgehend störungsfrei.