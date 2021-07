Der Kleinwagen, der in den vergangenen Tagen den Verkehr in der Luitpoldstraße behindert hat, wurde umgeparkt. Allerdings nicht von seinem Besitzer, sondern von der Polizei. Das Auto mit dem belgischen Kennzeichen war der Polizei in der Nacht zum Sonntag auf der B9 aufgefallen, weil es sehr langsam fuhr. Die Streife leitete das Auto an der Ausfahrt Jockgrim von der B9 nach Wörth und stoppte es dort. Bei der Kontrolle fiel auf, dass der 60-jährige Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Er durfte deshalb nicht weiter fahren. Der Autoschlüssel blieb bei der Polizei verwahrt, wurde aber nach den vorgegebenen 48 Stunden nicht abgeholt. Dafür stand das Auto weiter in der Luitoldstraße. Stadtverwaltung und Polizei waren sich zunächst nicht einig, wer für das Fahrzeug zuständig ist.