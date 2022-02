Am Montagmorgen befuhr ein 21-Jähriger mit einem E-Scooter die Hafenstraße in Germersheim. Bei einer Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass er offenbar unter dem Einfluss von Drogen stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Bei einer weiteren Kontrolle in der Hamburger Straße wurden zwei Lastwagenfahrer ohne angelegten Sicherheitsgurt und ein Lastwagen mit technischen Mängeln festgestellt werden.