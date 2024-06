Einen 51-jährigen Mann aus Germersheim hat die Polizei am Dienstagmittag an der Esso-Tankstelle in Gewahrsam genommen werden. Der Polizeidienststelle Germersheim war ein Randalierer gemeldet worden. Beim Eintreffen der Beamten hatte der Mann ein Messer in der Hand. Er ließ sich jedoch widerstandslos festnehmen, teilt die Polizei mit. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Waffengesetz wurde eingeleitet. Der verhaltensauffällige Mann wurde in eine psychiatrische Fachklinik gebracht.