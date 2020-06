Ein besorgter Bürger aus Neuburg meldete sich am Donnerstagmorgen telefonisch bei der Polizei in Wörth. Er teilte mit, dass sich ein großer Bienenschwarm direkt vor der Haustür seines Wohnanwesens befinden würde und sich nicht vertreiben ließe. Das von dem Bienenschwarm belagerte Wohnanwesen wurde durch eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Wörth aufgesucht. Der Bienenschwarm konnte in einem Kirschbaum vor dem Zugang des Anwesens festgestellt werden. Da sich die Bienen auch nicht von der Polizei vertreiben ließen, wurde eine nahegelegene Imkerei mit der Umsiedelung des Schwarmes beauftragt.