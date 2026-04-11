Am späten Freitagabend wurden im Bereich einer Baustelle in Rheinzabern mehrere mobile Lichtzeichenanlagen sowie Verkehrszeichen umgeworfen. Das teilte die Polizei jetzt mit. Hierdurch kam es zum Ausfall der Verkehrsregelung in einem Baustellenbereich mit einseitiger Verkehrsführung. Die Polizei war vor Ort im Einsatz, regelte den Verkehr und veranlasste Sicherungsmaßnahmen. Bislang liegen keine konkreten Hinweise auf eine Gefährdung einzelner Verkehrsteilnehmer vor.

Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer, die den Bereich im fraglichen Zeitraum passiert haben und möglicherweise gefährdet wurden, sich bei der Polizeiinspektion Wörth unter 07271 9221-0 oder per Mail an piwoerth@polizei.rlp.de zu melden.