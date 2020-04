Bei den Kontrollen der Polizei zur Einhaltung der Corona-Verordnung wurden im Stadt- und Landkreis hunderte an Fahrzeugen und Personen überprüft. Beamte waren unter anderem in Park- und Freizeitanlagen unterwegs. Es wurden dann auch einige Verstöße festgestellt: knapp 80 Ordnungswidrigkeiten musste die Polizei ahnden. Darunter mehrere unzulässigen Feierlichkeiten wie ein Grillabend an einem Baggersee bei Karlsdorf-Neuthard und ein größeres Lagerfeuer bei Kürnbach. In Durlach trafen sich nachts mindestens acht Personen auf einem Parkplatz. Es ist beabsichtigt, die Kontrollmaßnahmen weiterhin konsequent fortzuführen. rhp