Gleich vier Fahrzeugführer fielen am Mittwochabend bei Verkehrskontrollen auf, weil sie in Germersheim unter Drogen- oder Alkoholeinfluss, 2,21 Promille hatte der Spitzenreiter, am Straßenverkehr teilnahmen. Aber das war noch nicht alles.

Im Auto einer 37-Jährigen wurde am Kirchenplatz ein versteckter Beutel mit „Clean Urin“ gefunden. Da sie laut Polizeibericht augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde ihr eine Blutprobe entnommen. In der Konrad-Nolte-Straße wurde anschließend ein 32-jähriger Autofahrer, der unter dem Einfluss von Cannabis stand, aus dem Verkehr gezogen. Auch der Fahrer eines E-Scooters ging den Polizisten in der Theobaldstraße ins Netz. Der 24-Jährige stand unter Drogeneinfluss und hatte zudem eine geringe Menge Betäubungsmittel dabei. Bei der Verkehrskontrolle eines 56-jährigen Autofahrers in der Posthiusstraße wurde starker Alkoholgeruch festgestellt. Ein Test vor Ort ergab 2,21 Promille. Auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Zudem kontrollierten die Beamten drei E-Scooterfahrer, deren Fahrzeuge nicht versichert waren. Auch gegen sie wurden Strafverfahren wegen Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Abschließend wurde ein 15-jähriger Rollerfahrer kontrolliert. Es stellte sich nach Polizeiangaben schnell heraus, dass sein Roller getunt war und deutlich schneller als die erlaubten 25 Stundenkilometer fuhr. Da er nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis war, wurde ein Verfahren eingeleitet.