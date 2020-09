In Bellheim, Germersheim und Sondernheim haben Beamte der Polizeiinspektion Germersheim am Dienstag von 7.30 bis 8.30 Uhr sogenannte „Elterntaxis“ an Schulen überwacht und kontrolliert.

„Dabei kann seitens der Polizei eine durchweg positive Bilanz gezogen werden“, heißt es im Polizeibericht. „Durch die umsichtige und rücksichtsvolle Fahrweise kam es an keiner der genannten Schulen zu gefährlichen Situationen für die Schulkinder.“ Insgesamt kam es lediglich zu drei Beanstandungen wegen nicht ausreichender Kindersicherung in den Fahrzeugen.