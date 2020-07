Die Polizei dein Freund und Helfer. Bei ihrer Streifenfahrt sahen Polizisten der Inspektion in Wörth am Dienstag um 23.15 Uhr an der Zufahrt zur Klärstraße, einen Mann neben seinem Fahrrad sitzen. Bei einer Überprüfung der Fahrtüchtigkeit des 43-Jährigen ergab der Atemalkoholtest einen Wert von 4,27 Promille. Zur Verwunderung der Polizisten war der Mann ansprechbar und sogar in der Lage sein Fahrrad nach Hause zu schieben. Doch wollten die Polizisten sicher gehen, dass er nicht mehr fährt und haben aus dem Grund die Luft aus den Reifen abgelassen.