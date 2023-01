Zu schnell, ohne Gurt und ohne Führerschein unterwegs: Bei Kontrollen im Landkreis hatte die Polizei einiges zu beanstanden. Am Alten Hafen in Germersheim waren elf Autofahrer zu schnell unterwegs. In der Postgrabenstraße in Bellheim wurden zwei Geschwindigkeitsverstöße bemängelt. Fünf Autofahrer missachteten das Durchfahrtverbot in der Straße „Am Hirschgraben“ in Lingenfeld. Bei einem E-Scooter-Fahrer in Germersheim bemerkten die Polizisten Anzeichen auf Drogenkonsum. Bei einer Kontrolle in der Neuen Landstraße in Rülzheim händigte ein Autofahrer aus Neustadt einen gefälschten ausländischen Führerschein aus. Weitere Ermittlungen ergaben, dass er keine Fahrerlaubnis besitzt, sodass ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet wurde. Vier Autofahrer telefonierten während der Fahrt mit ihrem Handy und müssen mit einem Bußgeld rechnen. Außerdem nahmen die Beamten bei den Kontrollen 13 Gurtverstöße auf und stellten 14 Mängelberichte aus.