Sind die Kinder im Auto ausreichend gesichert? Darauf lag das Hauptaugenmerk der Polizisten, die am Donnerstagmorgen eine Schulwegkontrolle an der Grundschule in Lingenfeld gemacht haben. Beanstandungen gab es in Sachen Kindersicherung keine. Allerdings waren drei Fahrer beziehungsweise Beifahrer nicht ordnungsgemäß angeschnallt. In allen drei Fällen folgte eine Verwarnung.