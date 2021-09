Beamte der Polizeiinspektion Germersheim haben am Freitagmorgen zwischen 7.30 bis 8.10 Uhr an der Grundschule in Schwegenheim den Verkehr kontrolliert. Sie zogen dabei ein positives Fazit. Alle kontrollierten Schulkinder, die mit dem Auto gebracht wurden, seien ordnungsgemäß gesichert gewesen. Lediglich ein Fahrzeugführer wurden aufgrund des nicht angelegten Sicherheitsgurtes verwarnt.

Zuletzt hatten Schwegenheimer Eltern von gefährlichen Situationen vor der Schule berichtet. Nach den Sommerferien hatte die Germersheimer Polizei bereits vor Schulen in ihrem Dienstgebiet kontrolliert und auch dabei eine weitestgehend positive Bilanz gezogen.