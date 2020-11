Die Polizei hat am Freitagmorgen den Schulweg an der Eduard-Orth-Schule in Germersheim überwacht. Alles in allem hätten sich die „Elterntaxis“ vorschriftsmäßig verhalten, die ihre Kinder in die Grundschule brachten, teilt die Polizei mit. Lediglich ein Autofahrer muss sich wegen mangelnder Kindersicherung verantworten. Ihn erwarte ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.