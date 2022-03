Der Verbindungsweg Am Hirschgraben stand am Montagvormittag mal wieder im Fokus der Polizei: Die Beamten kontrollierten das Durchfahrtsverbot. Sechs mal wurde dagegen verstoßen. Immer noch seien einige Betroffene verwundert, dass sich das Bußgeld seit der Einführung des neuen Bußgeldkatalogs mehr als verdoppelt hat, teilt die Polizei mit. Mindestens 55 Euro, abhängig vom Fahrzeugtyp, werden fällig, wenn man sich nicht an das Durchfahrtsverbot hält.