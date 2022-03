Schulweg- und Geschwindigkeitskontrollen hatte die Polizei am Montagmorgen auf dem Plan. Es blieb nicht ohne Verstöße.

Bei der Schulweg-Kontrolle in Lustadt seien zwei Kinder nicht im Auto gesichert gewesen, ein weiteres Kind hatte laut Polizei keinen entsprechenden Kindersitz. Im Anschluss überwachten die Beamten den Verkehr in der Schwegenheimer Straße in Lingenfeld. Hier waren zwölf Autofahrer zu schnell unterwegs. Den Spitzenreiter, der mit 56 Stundenkilometer unterwegs war, erwartet ein Bußgeld von 115 Euro und ein Punkt in Flensburg.

In der Bahnhofstraße in Schwegenheim kontrollierten die Polizisten ebenfalls die Geschwindigkeit. Nur einer hielt sich nicht an die Vorschriften. In der Straße Am Unkenfunk in Germersheim waren vier Autofahrer zu schnell und eine Rollerfahrerin ohne Fahrerlaubnis unterwegs.

Laut Statistik der Polizei Germersheim kam es 2021 zu 211 Unfällen in Zusammenhang mit der Geschwindigkeit. 49 Personen wurden dabei verletzt. 89 Kontrollen mit der „Laserpistole“ gab es im Vorjahr, insbesondere an Gefahrenstellen wie Schulen, Kindergärten, in Wohngebieten oder in Baustellenbereichen. Die reine Messzeit betrug rund 85 Stunden.