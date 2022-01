Die Polizei zieht eine positive Bilanz der Silvesternacht. Die erlassenen Verbote wurden überwiegend eingehalten. Um Mitternacht kamen an den üblichen Treffpunkten Menschen zusammen: Auf dem Schlossvorplatz, in der Günther-Klotz-Anlage sowie bei der Hirschbrücke waren jeweils um die 250 bis 300 Personen in Kleingruppen anzutreffen, die aber auf Ansprache durch die Polizei positiv reagierten. Rund 250 Verstöße gegen die erlassenen Alkoholkonsum-, Böller- und Verweilverbote waren zu ahnden. Kleinere Brände von Mülleimern und sonstigen Gegenständen konnten durch die Feuerwehren rasch gelöscht werden.