Das Polizeipräsidium Karlsruhe kann auf ein durchgehend ruhiges Wochenende unter Einhaltung der Coronaregeln zurückblicken. Sowohl am Ostersonntag als auch am Ostermontag waren insgesamt weniger Personen auf Straße, Plätzen und öffentlichen Anlagen festzustellen, wie die Tage zuvor. Das schreibt die Poizei in einer Mitteilung. Die geltenden Beschränkungen wurden in hohem Maße eingehalten. Vereinzelt ergaben sich Verstöße gegen das Ansammlungsverbot. In einigen wenigen Fällen wurde von den angesprochenen Personen die Sinnhaftigkeit der Verordnung in Frage gestellt. Es wurden 47 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. In Ettlingen waren Streifen der Reiterstaffel zur Unterstützung des Polizeireviers im Einsatz. In Bruchsal wurde am Sonntag eine geöffnete Gaststätte festgestellt. Der Betreiber wurde von den Beamten über die aktuelle Rechtslage informiert und die Gaststätte geschlossen. rhp