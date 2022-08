Tagtäglich rufen Betrüger beispielsweise als „falsche Polizeibeamte“ oder „falsche Enkel“ ältere Menschen an und versuchen mit immer neuen Maschen an deren Geld zu kommen. Präventionsexperten des Polizeipräsidiums Rheinpfalz aus Ludwigshafen sind aus diesem Grund am Dienstag, 23. August, zwischen 10 und 14 Uhr auf dem Wochenmarkt (Nardiniplatz) mit einem Infostand. Andreas Müller, der Seniorensicherheitsberater der Stadt und ehemalige Polizist, steht ebenfalls für Fragen und Informationen zur Verfügung.