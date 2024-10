Die für den südlichen Teil des Kreises Germersheim zuständige Polizeiinspektion Wörth beteiligte sich an der Kontrollwoche „ Focus on the road“ des europaweiten Polizeinetzwerks Roadpol. Deshalb erfolgten in der vergangenen Woche vermehrt Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt der Nutzung elektronischer Geräte im Straßenverkehr. 23 Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden deshalb eingeleitet. Die Verkehrsteilnehmer erwartet nun einen Bußgeldbescheid in Höhe von 100 Euro und ein Punkt in der Verkehrssünderkartei, heißt es im Polizeibericht.