Das Polizeirevier Bruchsal ermittelt gegen einen Porsche-Fahrer, am Donnerstag, 17. September, gegen 11 Uhr auf der Bundesstraße 3 am Ortsausgang von Untergrombach trotz Gegenverkehrs überholte. Die Fahrerin eines Streifenwagens des Polizeireviers Bruchsal war neben mindestens einem noch unbekannten Autofahrer in Gegenrichtung unterwegs und konnte nur durch eine Vollbremsung einen Unfall vermeiden.

Als die Beamten wendeten und die Verfolgung aufnahmen, flüchtete der Sportwagenfahrer. Als er von einer Sackgasse herausfahren wollte, konnte ihn die Polizei unter Kontrolle bringen.

Die Polizei Bruchsal sucht nun weitere Fahrzeugführer, die in gefährlicher Weise überholt und gefährdet wurden, und jene, die in Gegenrichtung wie das Polizeifahrzeug stark abbremsen mussten. Entsprechende Hinweise nimmt das Polizeirevier Bruchsal unter 07251 7260 entgegen.