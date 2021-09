Aufgrund von Bürgerbeschwerden wurden am Freitagabend durch zivile Beamte der Polizei Germersheim Personenkontrollen in Bellheim, Rülzheim und Lustadt durchgeführt. Bei einer Kontrolle von drei Personen an der Bahnhaltestelle Am Mühlbuckel in Bellheim konnte bei einem 18-jährigen eine geringe Menge an Betäubungsmitteln festgestellt werden.