Zusammen mit dem städtischen Ordnungsamt führten Polizeibeamte am Dienstagmorgen an der Gottfried- Tulla-Grundschule in Sondernheim Schulwegkontrollen durch. Insbesondere in der Friedhofstraße mussten die Beamten „verkehrsregelnd eingreifen“. Es seien viele verkehrserzieherische Gespräche geführt worden, teilt die Polizei mit.